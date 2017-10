FC Porto 3 - 1 Paços de Ferreira

Acompanhe ao minuto o jogo do Estádio do Dragão.

19:37

26' - Golo do FC Porto. Grande jogada de entendimento entre Brahimi, Aboubakar e Marega, com este último a ficar isolado à entrada da área. O maliniano não perdoou e ampliou a vantagem dos portistas



22' - Brahimi vota a criar perigo na área, mas Alex Telles não consegue chegar à bola passada pelo argelino.



18' - Golo do FC Porto. Ricardo Pereira faz um balão para o meio-campo do Paços e os defesas esquecem-se do central portista, que fica sozinho. Com apenas o guarda-redes pela frente, teve a frieza para pôr a bola fora do alcance de Felgueiras.







17' - Porto pressiona Paços e ganha um canto. Dragões estão por cima no jogo.



12' - Marega faz um grande passe a desmarcar Aboubakar e este introduz a bola na baliza do Paços. Mas o lance já estava invalidado por fora de jogo.



10' - Herrera tenta a sorte de livre direto. Remate do mexicano do FC Porto sai perto do ângulo da baliza.



8'- Golo do Paços de Ferreira. Welthon progride no meio-campo portista, após mau passe de Marega para Herrera. O avançado arma o remate e dispara um tiro de meia distância que deixa José Sá sem hipóteses de defesa.







7' - FC Porto perto do segundo golo. Marega aparece solto a cabecear na pequena área e só os instintos de Mário Felgueiras evitam o golo. Boa defesa do guarda-redes.







4' - Golo do FC Porto. Corona lança Brahimi pelo lado direito, o argelino combina com Ricardo Pereira e o defesa aparece na cara de Mário Felgueiras. Perante a atrapalhação da defesa pacense, Ricardo consegue 'picar' por cima do guardião.







1' - Começa o jogo no Dragão.



Já é conhecida a equipa do FC Porto para o encontro deste sábado com o Paços de Ferreira.



Os dragões vão alinhar com:

José Sá; Ricardo, Felipe, Marcano, Telles; Danilo, Herrera, Corona, Brahimi; Marega e Aboubakar.



Suplentes: Casillas, Maxi Pereira, Diego Reyes, André André, Óliver, Otávio, Hernâni.



Já o Paços de Ferreira, vai jogar com o seguinte onze:

Mário Felgueiras, Miguel Vieira, Marco Baixinho, Rui Correia, Francisco Afonso; André Leão, Mateus e Vasco Rocha; Pedrinho, Xavier e Welthon.



Suplentes: Defendi, Bruno Moreira, Ricardo, Mabil, Luiz Phellype, Hendrio e Gian.



Na equipa de Sérgio Conceição, o destaque é o guarda-redes José Sá voltar a ser a escolha de Sérgio Conceição, depois de ter alinhado de surpresa na derrota contra o Leipzig na Liga dos Campeões. Iker Casillas vai para o banco de suplentes.O FC Porto, líder isolado da I Liga de futebol, recebe o Paços de Ferreira, num encontro da nona jornada em que pode distanciar-se provisoriamente dos outros 'grandes', que jogam no domingo.Os 'dragões' procuram regressar às vitórias no campeonato, depois de terem perdido os primeiros pontos, com o empate (0-0) na visita ao Sporting, no embate frente aos pacenses, 10.ºs classificados com nove.O jogo do líder, que conta 22 pontos e vem de uma derrota na Liga dos Campeões, frente ao Leipzig (3-1), está marcado para as 20h30 e vai ser arbitrado por Manuel Oliveira, da associação do Porto, e pode destacar ainda mais os 'azuis e brancos', que contam mais dois pontos do que os 'leões' e mais cinco do que o tetracampeão Benfica.