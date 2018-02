Jovem de 15 anos morre a jogar futebol

Vítima sofreu um ataque cardíaco no campo.

Nacho Barberá, de 15 anos, morreu este sábado à tarde devido a um ataque cardíaco enquanto disputava um jogo de futebol da equipa UD Alzira frente ao Ontinyent, em Espanha.

Segundo os relatos, o jovem caiu de forma repentina no relvado. Apesar dos esforços imediatos da equipa médica presente no local, não foi possível salvar a vida do jogador.

"O UD Alzira está de luto", começou por afirmar o clube sediado em Valência, na Espanha, nas redes sociais. Na mesma publicação, os responsáveis ainda sublinharam que todos os jogos da equipa base, tanto em casa como fora, seriam suspensos.