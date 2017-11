Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judiciária investiga ‘espião’ de Guerra

Vogal do Conselho Fiscal da FPF fazia chegar documentos internos do organismo ao comentador televisivo.

A Polícia Judiciária vai avançar com uma investigação ao esquema de uma alegada partilha de documentos da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), relacionados com auditorias internas, que Pedro Guerra, conhecido comentador televisivo afeto ao Benfica e ex-diretor da BTV, terá recebido ao longo de vários meses de Horácio Piriquito, que tinha acesso aos mesmos na qualidade de vogal do Conselho Fiscal do organismo que regula o futebol português.



Na sequência deste caso, que também foi participado pela FPF à Procuradoria-Geral da República (PGR), Horácio Piriquito apresentou ontem mesmo a demissão das funções que exercia desde julho de 2016. Isto após a FPF ter anunciado, em comunicado, que iria propor em assembleia geral a sua destituição. "Por estar em causa a violação de segredo, a FPF denunciou o referido facto à Polícia Judiciária", explica ainda o organismo federativo na nota formulada.



O assunto vai ainda seguir para o Conselho de Justiça da FPF, além da queixa à PGR.



Esta situação veio ontem a público através de uma notícia da edição online da revista ‘Sábado’, que hoje está nas bancas em formato de papel. Em setembro de 2015, após ter alegadamente recebido mais um documento de Piriquito, Pedro Guerra agradece da seguinte forma: "Guardarei religiosamente e de forma confidencial."



O CM tentou durante todo o dia de ontem contactar Horácio Piriquito, que sempre se recusou a atender o seu telefone. A meio da tarde reagiu em comunicado, começando por referir que é amigo de Pedro Guerra há mais de 20 anos. Explica que sempre lhe prestou "informações e esclarecimentos", o que fez "com todo o gosto". Mas garante que "nenhuma informação confidencial foi passada para a praça pública".



Diz depois que se demite considerando os "superiores interesses da FPF" e garante não ter cometido ilícitos. "Irei recorrer às instâncias judiciais para reposição cabal da verdade", refere ainda. Pedro Guerra manteve-se em silêncio e não atendeu os telefonemas feitos pelo Correio da Manhã.



Piriquito colaborou na TV do Benfica

Horácio Piriquito, vogal demissionário do Conselho Fiscal da Federação Portuguesa de Futebol, conta com participações no canal Económico TV e no programa ‘Contas Feitas, Dúvidas Desfeitas’, da BTV, como comentador televisivo.



Amigo de Guerra há mais de 20 anos

"Sou amigo do Pedro Guerra há mais de 20 anos e fomos colegas aquando dos tempos em que fui jornalista. Trocamos regularmente emails", escreveu ontem Horácio Piriquito num comunicado tornado público.



PERFIS

Pedro Fernando dos Santos Alves Guerra nasceu a 3 de março de 1966, em Angola. Foi jornalista no ‘Independente’ e nomeado assessor de Paulo Portas quando este foi ministro da Defesa. No mundo da televisão foi diretor de conteúdos da BTV e comentador desportivo na CMTV. Atualmente é comentador desportivo na TVI.



Horácio Manuel Piriquito Casimiro nasceu a 25 de dezembro de 1960. É licenciado em Gestão, na Universidade de Lisboa, e tirou o curso de Gestão Financeira Estratégica na Universidade Lusíada. Foi jornalista antes de exercer o cargo de diretor de comunicação e imagem corporativa da EDP e também da Galp Energia.



Benfica exige saída de árbitro do TAD

O Benfica pede a demissão de José Manuel Gião de Rodrigues Falcato, um dos juízes do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Em causa, segundo fonte do clube da Luz, está o facto de Falcato ser simpatizante do Sporting e ter estado ligado à redução do castigo de Nuno Saraiva, diretor de comunicação dos leões, de 45 para nove dias.



Numa publicação nas redes sociais do dia 1 de outubro, data do jogo Sporting-FC Porto, o árbitro do TAD surge numa selfie no Estádio José Alvalade, levando alguém a perguntar-lhe: "Já perdeste o cachecol do Sporting? Estás mais bonito sem ele", pode ler-se, ao que José Manuel Gião de Rodrigues Falcato responde: "Ahaha... sempre verde... com ou sem cachecol."



Antes, no dia 16 de setembro, uma nova foto nas bancadas do Estádio José Alvalade, desta feita com cachecol verde e branco (no dia do jogo com o Tondela 2-0).



"A confirmarem-se estes factos, não resta outra alternativa senão demitir-se", disse ao CM fonte encarnada.



Nuno Saraiva tinha recebido um castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol pelas suas declarações após o jogo com o Vitória de Setúbal, para a Taça da Liga (dia 4 de janeiro), em que criticou o árbitro Rui Oliveira. "Não foi um roubo de igreja mas sim de catedral", disse.



Ontem foi conhecido que esse castigo foi reduzido para nove dias.



Diretor do FC Porto lança "O Polvo Encarnado"

"O Polvo Encarnado" é o nome do livro escrito por Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, e Diogo Faria. A publicação, que amanhã chega às livrarias, aborda os "esquemas, manipulações e compadrios que viciam o futebol português", na visão do dirigente portista.



Francisco J. Marques usou ontem parte do título do seu novo livro para, nas redes sociais, lançar nova farpa ao Benfica, agora sobre a alegada troca de documentos entre Horácio Piriquito e Pedro Guerra. "Polvo à piriquito, gastronomia sem fim...", pode ler-se no Twitter.