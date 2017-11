Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Judiciária suspeita de apoio do Benfica a árbitro que desceu

Jorge Ferreira está entre os “padres”.

Por Pedro Neves de Sousa e Henrique Machado | 08:25

A Polícia Judiciária, no âmbito do principal processo em que é visado o Benfica por suspeitas de corrupção, inquérito nascido na altura em que foram tornados públicos emails com a troca de correspondência entre dirigentes encarnados e pessoas ligadas à arbitragem, está a investigar tudo sobre o percurso profissional, nos últimos anos, de todos os árbitros que, em diferentes denúncias, foram identificados como sendo próximos das águias.



Um deles é Jorge Ferreira – um dos "padres" referidos nos emails –, despromovido no final da época passada e que recorreu para o Conselho de Justiça da Federação.



Os investigadores querem saber se existe alguma intervenção do Benfica nesse recurso em termos de apoio ao árbitro – e foi por isso que a 9ª secção do DIAP, sabe o CM, deu ainda no final do verão dez dias ao Conselho de Justiça da Federação para que remetesse ao Ministério Público cópia integral do processo que ali se encontrava pendente e que opunha António Jorge Gonçalves Ferreira ao Conselho de justiça.



A Federação, apurou o CM, remeteu toda a informação à PJ.