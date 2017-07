Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juíza enfrenta Ronaldo e diz: "Quem decide sou eu"

Jogador português insinuou que está a ser perseguido pela Justiça espanhola.

Por Diogo Torres e Ágata Rodrigues | 01:30

Cristiano Ronaldo desafiou esta segunda-feira a juíza Mónica Gómez, do Tribunal de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, ao insinuar que está a ser alvo de perseguição pelas autoridades espanholas. "Se não me chamasse Cristiano Ronaldo não estaria aqui sentado", disse o craque português de 32 anos.



A afirmação do jogador do Real Madrid criou o momento de maior tensão em tribunal e levou a juíza a responder de forma incisiva. "Não se engane, senhor Cristiano. Tal como você está aí sentado, também já estiveram outras pessoas conhecidas. Você está a ser processado e investigado devido a um suposto delito fiscal, de acordo com as provas apresentados pelas Finanças. E sobre isso quem decide sou eu", disse a magistrada.



O capitão da seleção nacional foi interrogado nos arredores da capital espanhola, numa audiência tensa e durante a qual o jogador chegou a mostrar-se desconfortável. A meio do depoimento, decidiu tirar o casaco e chegou a beber a água das várias pessoas que o rodeavam.



Durante o interrogatório, que durou cerca de uma hora e meia, Cristiano Ronaldo garantiu que sempre pagou os impostos de forma voluntária e que chegou a pedir várias vezes aos assessores fiscais que tivessem "tudo em dia e pago corretamente" para que não houvesse problemas.



Após chegar ao tribunal num carro escuro de vidros fumados que não permitia ver quem seguia no seu interior, e depois de ter prestado os esclarecimentos à juíza, Cristiano Ronaldo saiu do edifício de forma ainda mais discreta do que tinha entrado e, contrariamente ao que estava previsto, não deu conferência de imprensa. Já durante a tarde, emitiu um comunicado no qual reafirmou a sua inocência. "O Tesouro espanhol conhece, ao detalhe, todas as minhas receitas, porque as entregámos. Nunca escondi nada, nem tive intenção de fugir aos impostos", garantiu na nota enviada à imprensa.



Após o depoimento do jogador, a juíza Mónica Gómez vai decidir se o processo continua na fase de instrução, se segue para julgamento ou se é arquivado por falta de provas.



O melhor jogador do Mundo é suspeito de ter defraudado o Estado espanhol em cerca de 14,7 milhões de euros entre 2011 e 2014 relativamente aos lucros ganhos com os direitos de imagem gerados em Espanha. As autoridades acreditam que, para isso, o jogador terá usado uma empresa sedeada nas Ilhas Virgens Britânicas, a Tollin Associates, que por sua vez cedeu esses direitos de imagem a uma firma na Irlanda, a Multisports&Image Management.



Dois advogados no interrogatório

O advogado António Lobo Xavier, que representa Cristiano Ronaldo, não esteve presente no interrogatório de ontem, no tribunal de primeira instância de Pozuelo de Alarcón. No seu lugar, estiveram dois advogados espanhóis, do escritório Baker & Mckenzie, que se dedicaram, nos últimos tempos, a estudar os indícios recolhidos pelas autoridades espanholas.



Os dois causídicos chegaram ao tribunal na mesma viatura em que seguia o jogador mas, ao contrário de Ronaldo, os advogados decidiram entrar pela porta principal do edifício.



No fim do interrogatório, a equipa que representou o capitão da seleção nacional não prestou esclarecimentos aos jornalistas. Em vez disso, deslocou-se ao púlpito Iñaki Torres, o chefe de comunicação da Gestifute, empresa de Jorge Mendes. Perante os jornalistas, o assessor disse apenas que "o jogador já declarou tudo o que tinha a declarar".



"Está tudo em ordem e está a caminho de casa. Daqui a pouco, terão ao vosso dispor um comunicado", informava Iñaki, pela hora de almoço, numa altura em que Ronaldo já estava em casa.



Pormenores

Reforço policial

Dezenas de elementos da polícia espanhola cercaram as imediações do tribunal horas antes da chegada do jogador. As autoridades já tinham colocado baias no dia anterior e ontem distribuíram-nas pela entrada principal do edifício.



Segurança apertada

O perímetro de segurança afastou curiosos e alguns adeptos que tentaram testemunhar a entrada e saída de Cristiano Ronaldo. A operação montada pela polícia foi muito superior à que esteve preparada no dia do interrogatório de Jorge Mendes.



Chegada a Madrid

Cristiano Ronaldo chegou a Madrid, no domingo, no seu avião. O jogador tinha estado de férias em Palma de Maiorca, na companhia da namorada, Georgina Rodríguez, e de alguns amigos. Antes disso, CR7 já tinha passado por Ibiza e pelo Algarve.