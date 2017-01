Júlio César e Salvio de regresso aos convocados do Benfica

O jogo entre o Vitória de Guimarães, quinto classificado com 30 pontos, e o Benfica, primeiro com 38, está agendado para sábado, pelas 18h15, no estádio D. Afonso Henriques, numa partida que será dirigida por Nuno Almeida (Algarve).



Lista de 21 convocados:



- Guarda-redes: Ederson e Júlio César.



- Defesas: Lisandro, Luisão, Lindelof, Jardel, André Almeida e Nélson Semedo.



- Médios: Fejsa, Samaris, André Horta, Carrillo, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa e Danilo.



- Avançados: Jonas, Mitroglou e Gonçalo Guedes.



O guarda-redes Júlio César e o médio Salvio regressaram esta sexta-feira aos convocados do Benfica, para o jogo com o Vitória de Guimarães, da 16.ª jornada da Liga portuguesa de futebol.Júlio César e Salvio, que têm estado afastados da equipa devido a problemas físicos, integram a lista elaborada por Rui Vitória, que também recuperou Luisão, Lindelof, Fejsa e Cervi, depois de os ter 'poupado' frente ao Vizela, na Taça da Liga.Ausentes das opções estão Eliseu, devido a microrrotura face posterior da coxa direita, Grimaldo, a contas com um estiramento na parede abdominal, e Celis, com um traumatismo no joelho direito.