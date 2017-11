Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Júlio César recusa ser suplente de Svilar

Brasileiro manifestou insatisfação a Rui Vitória na deslocação das águias a Manchester.

Por António Martins Pereira | 08:53

Júlio César manifestou ao técnico Rui Vitória o desagrado por ter sido suplente em Manchester, na Champions, e esse terá sido um dos motivos pelos quais não foi convocado para o duelo de domingo em Guimarães, apurou o CM.



O guarda-redes brasileiro de 38 anos entende que, dada a sua experiência e estatuto, deveria ser ele o titular na baliza do Benfica e não o jovem Mile Svilar (18 anos). Rui Vitória, por seu turno, acredita que o belga é nesta altura aquele que oferece mais garantias técnicas e físicas.



Nesse sentido, acabou por não incluir o brasileiro nos eleitos para o encontro com o V. Guimarães (triunfo encarnado por 1-3 para a Liga), apesar deste estar no pleno das suas capacidades físicas.



Em final de contrato, Júlio César acredita que ainda pode ser útil, mas nesta altura vê esfumar-se o sonho de se despedir dos relvados em beleza.



Contudo, a relação entre os guarda-redes é muito boa. Apesar da condição de suplente, o brasileiro reconhece muitas qualidades ao atual dono da baliza das águias.



Aliás, nos dois jogos com o Manchester United, o veterano guarda-redes fez questão de, no final, cumprimentar e motivar o jovem belga que acabou por ser decisivo nos dois desaires.



No que aos guarda-redes diz respeito, o Benfica tem já garantida a contratação do alemão Vlachodimos (Panathinaikos).



Caso as águias pretendam, o guarda-redes de 23 anos pode ser integrado no plantel já no próximo mês de janeiro, embora o emblema grego queira que o jogador permaneça até final da época.



Relação distante

A relação mais distante entre Rui Vitória e Júlio César surgiu após o final da Taça de Portugal da época passada, tal como o CM avançou no dia 20/10.



Web Summit

Júlio César e Mile Svilar vão estar hoje na Web Summit, em Lisboa, assim como Domingos Soares Oliveira (SAD).



Jonas orgulhoso por feito

"Estou muito feliz por conseguir ajudar o Benfica nessas nove jornadas. Divido a alegria desses golos com os meus companheiros, porque eles são fundamentais na construção das jogadas. Temos uma força coletiva muito forte aqui no balneário e isso vai também para o campo. O facto de repetir algo que o Eusébio fez é uma honra", disse o brasileiro Jonas que, no domingo, igualou a maior marca de jogos consecutivos a marcar pelas águias (nove), que pertencia a Eusébio.



Jonas já leva 13 golos na Liga esta época.