Júlio César regressa ao Flamengo

15:58

- O guarda-redes Julio César, que rescindiu contrato com o Benfica há dois meses, vai regressar ao Flamengo, anunciou esta segunda-feira o clube brasileiro de futebol no seu sítio oficial na Internet. "O 'goleiro' Júlio César está de volta ao Flamengo. Depois de 12 anos e uma carreira de muito sucesso na Europa, o jogador volta ao clube onde chegou aos 12 anos, em 1991, e realizou seu primeiro jogo como profissional, em 1997", indica o clube do Rio da Janeiro.