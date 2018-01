Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Júnior e irmão investigados por agressões

Militar agredido por jogador do FC Porto está de baixa.

João Lameira, capitão da equipa júnior do FC Porto, está a ser investigado, pelo Ministério Público, por ofensa à integridade física qualificada de um militar da GNR.



No mesmo processo, o irmão do atleta azul-e-branco também foi identificado. Ao ver um militar da Guarda Nacional Republicana a barrar o irmão, no relvado do estádio do Cesarense, o internacional pelas camadas jovens de Portugal João Lameira pontapeou com violência o militar.



O atleta e o irmão envolveram-se numa cena de pancadaria com os militares. O irmão de João Lameira terá mesmo cuspido num dos guardas.



Tudo aconteceu no final da partida entre o Cesarense e o FC Porto. "Um jogador do FC Porto agrediu um atleta nosso e a confusão foi geral, com toda a gente a envolver-se numa cena de grande pancadaria. Foi quando o João Lameira correu e agrediu o militar da GNR", disse ao CM Avelino Rocha, adepto do Cesarense.



As equipas técnicas dos dois clubes, presentes no banco de suplentes, estão a ser alvo de um inquérito contraordenacional. Os responsáveis das duas equipas estão a ser investigados pelo envolvimento nos desacatos.



O FC Porto, na página oficial na internet, acusa o Cesarense de ter iniciado os desacatos. João Lameira, além da investigação judicial, será alvo de um processo disciplinar instaurado pela Federação Portuguesa de Futebol.



O militar em causa está de baixa médica, apurou o Correio da Manhã, devido às agressões de que foi alvo no jogo do campeonato de juniores.