Justiça espanhola arquiva denúncia contra Xabi Alonso

O português Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira foi eleito pela quarta vez melhor jogador do Mundo, está a ser investigado por alegada evasão fiscal.



A 02 de dezembro, os membros do European Investigative Collaborations (EIC), que inclui o Expresso e o El Mundo, entre outros, noticiaram que Cristiano Ronaldo evadiu, supostamente, 150 milhões de euros em impostos através de uma sociedade nas Ilhas Virgens.



Também sob investigação estão outros dois jogadores que já alinharam em Portugal, Angel di Maria (Benfica) e Radamel Falcão (FC Porto).O português Cristiano Ronaldo, que na segunda-feira foi eleito pela quarta vez melhor jogador do Mundo, está a ser investigado por alegada evasão fiscal.A 02 de dezembro, os membros do European Investigative Collaborations (EIC), que inclui o Expresso e o El Mundo, entre outros, noticiaram que Cristiano Ronaldo evadiu, supostamente, 150 milhões de euros em impostos através de uma sociedade nas Ilhas Virgens.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Um juiz de instrução de Madrid arquivou a denuncia por fraude fiscal contra o futebolista espanhol Xabi Alonso, alegadamente cometidas nos anos de 2010 e 2012, quando o alinhava no Real Madrid.O arquivamento do processo foi noticiado pelo jornal El Confidencial e confirmado pela agência noticiosa EFE, que adianta que a decisão é passível de recurso por parte da procuradoria.Xabi Alonso, que agora alinha no Bayern Munique, foi um dos futebolistas denunciados por alegadas fraudes fiscais, juntamente com os portugueses Ricardo Carvalho e Fábio Coentrão, entre outros.