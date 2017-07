Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça francesa levanta impedimentos judiciais a Benzema

Futebolista francês foi formalmente acusado de "cumplicidade na tentativa de chantagem".

13:31

A Justiça francesa levantou todos os impedimentos judiciais impostos ao futebolista francês Karim Benzema, do Real Madrid, no âmbito do caso de chantagem a Mathieu Valbuena, revelou esta quarta-feira à agência noticiosa EFE o advogado Sylvain Cormier.



"Estamos muito satisfeitos. Isto quer dizer que o Benzema pode recuperar uma vida normal. Ficamos contentes e à espera que a sua inocência seja reconhecida", apontou o advogado à agência espanhola.



A notificação do juiz de instrução chegou na segunda-feira e retira quaisquer inibições no âmbito do caso de chantagem, através de um vídeo de conteúdo sexual, do colega de seleção Mathieu Valbuena, que reporta a novembro de 2015.



Até agora, o avançado francês, de 29 anos, estava proibido de contactar o amigo Karim Zenati, também implicado no caso.



O Tribunal de Apelo de Versalhes já tinha levantado a proibição de Benzema de entrar em contacto com Valbuena em março do ano passado.



O caso foi redirecionado para o Tribunal de Paris em 11 de julho, que deverá voltar a examinar o procedimento e poderá retirar Benzema da lista de argüidos.