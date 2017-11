Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justiça paraguaia aprova extradição de Leoz para os Estados Unidos

Antigo presidente terá desviado 25 milhões de euros da CONMEBOL entre 1986 e 2013.

Por Lusa | 18:26

A justiça paraguaia aprovou esta quinta-feira a extradição para os Estados Unidos de Nicolas Leoz, antigo presidente da Confederação de Futebol da América do Sul (CONMEBOL) e ex-dirigente da FIFA, acusado de corrupção pela justiça norte-americana.



Leoz, que, entre outros alegados crimes, terá desviado 25 milhões de euros da CONMEBOL entre 1986 e 2013, está em prisão domiciliária, em Assunção, e deverá agora ser levado para os Estados Unidos, onde será julgado.



O antigo dirigente, agora com 89 anos, foi membro do Comité Executivo da FIFA e é um dos 40 nomes indiciados pela justiça norte-americana pelos crimes de suborno, lavagem de dinheiro e peculato.



Através dos seus advogados, Leoz voltou a declarar-se inocente e garantiu que vai recorrer de decisão de extradição.