Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Justin Gatlin despede treinador por envolvimento em venda de doping

Campeão mundial dos 100 metros em Londres2017 utilizou as redes sociais para afirmar que ficou "chocado e surpreso" .

Por Lusa | 19.12.17

O velocista norte-americano Justin Gatlin, suspenso duas vezes por doping, anunciou esta terça-feira a demissão do treinador Dennis Mitchell, alegadamente apanhado a propor a produtos dopantes a falsos jornalistas, numa 'armadilha' montada pelo jornal britânico The Daily Telegraph.



O campeão mundial dos 100 metros em Londres2017 utilizou a rede social Instagram para afirmar que ficou "chocado e surpreso" ao saber que o treinador "teria qualquer coisa a ver com as aparentes acusações", acrescentando que o demitiu de seguida.



Segundo o The Daily Telegraph, o treinador Dennis Mitchell e o agente desportivo Robert Wagner terão oferecido aos seus jornalistas falsas prescrições médicas com o fim de estes obterem produtos dopantes e de os introduzirem ilegalmente nos Estados Unidos, em troca de 250 mil dólares (cerca de 213ME).



Em resposta às alegações publicadas no jornal britânico, o presidente da Associação Internacional de Federações de Atletismo, Sebastian Coe, afirmou que as "alegações são extremamente graves", estando atualmente sob investigação.



Justin Gatlin é o atual campeão do mundo dos 100 metros, tendo conquistado este ano o ouro em Londres, com um tempo de 9,92 segundos, batendo o compatriota Christian Coleman (9,94) e o jamaicano Usain Bolt (9,95), que se despediu do atletismo.



No currículo, Gatlin, de 35 anos, conta ainda com o título de campeão olímpico em Atenas2004 e mais dois mundiais (100 e 200 metros, em Helsínquia2005), tendo sido punido por doping duas vezes na carreira, em 2001 e em 2006.