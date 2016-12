Juve Leo foi ao treino do Sporting mostrar descontentamento

O seu browser não suporta iframes. Faça o upgrade do mesmo.

Vários membros da claque do Sporting Juve Leo estiveram na tarde de terça-feira na Academia de Alcochete para questionar a estrutura de futebol e aos jogadores sobre o mau momento desportivo que a equipa atravessa.Cerca de 30 pessoas chegaram a Alcochete pouco depois das 14h00 para assistir ao treino da equipa principal marcado para as 17h00."Foi uma manifestação de tristeza e de apoio, de apoio nos bons e nos maus momentos. O que pedimos? Queremos ser campeões. A resposta? Que vamos ser campeões. Falámos com os jogadores, nós queremos ser campeões e eles disseram que vamos ser campeões. Temos de acreditar", disse o líder da claque, Mustafá.