Juventus apura-se para meias-finais da Taça de Itália

Na final da última edição da Taça de Itália, a Juventus bateu também o AC Milan, então por 1-0, com um golo do espanhol Álvaro Morata, aos 110 minutos.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A Juventus apurou-se hoje para as meias-finais da Taça de Itália em futebol, ao vencer em casa o AC Milan por 2-1, em jogo dos quartos de final da competição.Aos 10 minutos, Paulo Dybala colocou a Juventus em vantagem no marcador, com o bósnio Miralem Pjanic a dilatar aos 21 minutos.O AC Milan ainda reduziu por Carlos Bacca, aos 53 minutos, mas foi incapaz de inverter o resultado.