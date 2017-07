Juventus e PSG disputam Danilo

Tubarões procuram reforçar o meio-campo com objetivos diferentes.

Por Mário Morgado Ribeiro | 12.07.17

O Paris Saint-Germain e a Juventus estão em luta acesa para contratar Danilo Pereira (FC Porto).O médio de 25 anos, que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, é um dos jogadores dos dragões com mais mercado neste momento e, ao que oapurou, o emblema francês já terá perguntado por Danilo. Com a possível saída de Marco Verratti para o Barcelona, o internacional português é visto como o reforço ideal para manter a competitividade com os restantes médios da equipa (Krychowiak, Matuidi, Thiago Motta e Rabiot).No caso do hexacampeão italiano, a situação é diferente. Para os responsáveis da ‘Vecchia Signora’, Danilo é um jogador que rejuvenesceria o meio-campo do clube italiano, que conta com jogadores já muito experientes: Sami Khedira (30 anos), Hernanes (32 anos), Claudio Marchisio (31 anos) e Pjanic (27 anos). A Juventus procura reforçar a equipa no mercado português e o médio do FC Porto é o primeiro nome na lista, segundo a imprensa italiana. O site calciomercato24 destaca a margem de progressão e versatilidade do jogador, que pode atuar como defesa-central ou como médio. Esta não é a primeira vez que a Juventus demonstra interesse em Danilo, já tendo sondado o jogador em março.Embora os dirigentes azuis-e-brancos estejam reticentes em vender outro médio-defensivo (Rúben Neves saiu para o Wolves), o clube da Invicta precisa de continuar a encher os cofres para cumprir com o fair-play financeiro. Até ao momento já encaixou quase 65 milhões de euros em vendas esta época.