Juventus: Fortaleza caseira

Destaque também para o número de vitórias que os italianos alcançaram após a inauguração do seu novo recinto desportivo, em setembro de 2011. Desde a primeira jornada disputada no ‘Juventus Stadium’– uma vitória por 4-1 com o Parma – a Juventus jogou 104 jogos da Liga em casa, tendo alcançado 87 vitórias, 14 empates e apenas três derrotas (229 golos marcados e 54 sofridos).



Esta marca representa também um recorde de 47 jogos em casa sem derrotas entre 19 de janeiro de 2013 e 23 de maio de 2015. Números impressionantes de um clube que há dez anos estava na II divisão por um escândalo de corrupção.



A Juventus está a tornar-se num caso de estudo no panorama do futebol mundial e tudo graças a um enorme recorde de vitórias consecutivas em casa.São 25 vitórias. Leu bem. A equipa treinada pelo antigo selecionador de Itália Massimiliano Allegri não perde pontos em casa há 25 partidas consecutivas. A última vez que deixou cair pontos em casa foi a 23 de setembro de 2015, altura em que o Frosinone se deslocou ao ‘Juventus Stadium’ e saiu de lá com um empate a uma bola.Desde então, os pentacampeões italianos ergueram uma autêntica fortaleza caseira e não perderam quaisquer pontos para o campeonato italiano. Mas parece que bater recordes é a especialidade da ‘Vecchia Signora’. Além deste máximo de jogos caseiros seguidos só com vitórias, a equipa italiana conseguiu alcançar o feito de ser o primeiro clube a estabelecer um recorde de pontos ao longo de um ano civil.