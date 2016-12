Juventus quer Paulo Sousa

Paulo Sousa, 46 anos, iniciou a sua carreira como jogador no Benfica, estreando-se na equipa principal em 1989 e ficando até 1993. Como treinador, começou no comando técnico da Seleção Nacional sub-16, (2005 a 2008). Depois, o técnico português assumiu o QPR, Swansea e Leicester. O passo seguinte foram os húngaros do Videoton, onde esteve entre 2011 e 2013 (conquistou uma Taça da Liga e uma Supertaça). Foi depois campeão nos israelitas do Maccabi Tel Aviv (2013/14) e nos suíços do Basileia (2014/15).O antigo médio português está na Fiorentina desde 22 de junho de 2015 e termina o contrato no final da temporada. Na época passada deixou a ‘Fiore’ no quinto lugar.