Juventus quer tirar Ricardo ao Tottenham

Italianos perto dos 25 milhões de euros exigidos pelos Dragões.

Por Filipe António Ferreira | 10:32

A Juventus efetuou nas últimas horas importantes avanços junto do FC Porto para garantir a contratação do defesa-lateral Ricardo Pereira, que também está a ser disputado pelo Tottenham, de Inglaterra.



O nome do jogador de 23 anos, que nas duas últimas épocas esteve emprestado aos franceses do Nice, surgiu na imprensa inglesa associado a uma investida da ‘Vecchia Signora’, que procura opção para a saída do brasileiro Dani Alves (vai representar os franceses do PSG).



Segundo o jornal ‘The Evening Standard’, o clube italiano já estará muito perto dos 25 milhões da cláusula de rescisão do internacional português. Os dragões mostram-se recetivos à saída, embora nas últimas semanas tenham tentado a renovação de forma a aumentar a dita cláusula, o que permitiria um encaixe maior numa futura venda, até porque os dragões só têm 80% do passe do atleta (V. Guimarães tem os restantes 20%).



O jogador tem treinado às ordens de Sérgio Conceição no arranque desta época e ainda deve viajar com a equipa hoje rumo ao México, onde os dragões vão efetuar um estágio de pré-temporada.



Extremo de origem, Ricardo Pereira destacou-se nos dois últimos anos a jogar como lateral-direito.