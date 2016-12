Juventus vence Roma e amplia vantagem

Com os três pontos conquistados, o Empoli ampliou para cinco pontos a distância para os lugares de despromoção, mantendo-se no 17.º posto, com 14, enquanto o Cagliari é 14.º, com 20.



No outro encontro da ronda, o Empoli venceu em casa por 2-0 o Cagliari, do internacional português Bruno Alves, com dois golos do georgiano Levan Mchedlidze, aos 08 e 72 minutos, tendo sido assistido, em ambos, por Guido Marilengo.Com os três pontos conquistados, o Empoli ampliou para cinco pontos a distância para os lugares de despromoção, mantendo-se no 17.º posto, com 14, enquanto o Cagliari é 14.º, com 20.

A pentacampeã Juventus venceu este sábado a Roma, por 1-0, com um golo do argentino Gonzalo Higuaín, em jogo da 17.ª jornada, e dilatou para sete pontos a vantagem que detém na liderança da Liga italiana de futebol.A formação adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões segue na primeira posição do 'calcio' com 42 pontos, mais sete do que a Roma e nove do que o AC Milan, que empatou em casa com a Atalanta (sexta).AC Milan e Atalanta empataram 0-0, no Estádio Giuseppe Meazza, num encontro marcado pelo nevoeiro, com os milaneses a não conseguirem encontrar o caminho para a baliza da Atalanta, sexta posicionada, que segurou um precioso ponto em casa de um favorito.