Katerina Siniakova conquista primeiro título no circuito WTA

A checa Katerina Siniakova conquistou no sábado o seu primeiro título no circuito WTA, ao vencer o torneio de Shenzhen, impondo-se na final a norte-americana Alison Riske, por 6-3 e 6-4.Aos 20 anos, Katerina Siniakova, 52.ª do 'ranking', superou, em uma hora e 20 minutos, Riske, que voltou a ser derrotada no encontro decisivo do torneio chinês, depois da derrota frente à polaca Agnieszka Radwanska, em 2016.Para chegar à final, Siniakova derrotou duas jogadoras do 'top10', casos da romena Simona Halep e da britânica Johanna Konta.