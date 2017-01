Kelvin em destaque no primeiro treino do ano do FC Porto

A principal novidade do primeiro treino do FC Porto em 2017, aberto aos adeptos, foi a presença de Kelvin, que reintegra assim o plantel de futebol, após empréstimos ao Palmeiras e São Paulo.

O brasileiro subiu ao relvado com os restantes colegas, pouco depois das 16:00, fazendo de seguida corrida, em treino condicionado, juntamente com André Silva, a recuperar de uma mialgia na face posterior da coxa esquerda, e Otávio, a recuperar de uma cirurgia a uma hérnia inguinal.

Layún recolheu ao balneário após a palestra. Chidozie, em dia de aniversário, esteve ausente ao serviço da equipa B, enquanto Rui Pedro fez o trajeto contrário e trabalhou no Estádio do Dragão juntamente com o restante plantel.



Cerca de 28 mil adeptos apoiaram o FC Porto no primeiro treino do ano

A equipa de futebol do FC Porto treinou este domingo no primeiro dia do ano no Estádio do Dragão, perante 28.000 adeptos, batendo assim o recorde de assistência alcançado em 2015, com 23.000 espectadores.



As portas do estádio abriram cerca de uma hora antes do início do treino e já as filas intermináveis em torno do Dragão faziam prever a enchente no habitual treino aberto da equipa 'azul e branca' no início do ano.









Pouco antes do início da sessão de trabalhos ter início, o treinador Nuno Espírito Santo dirigiu-se à plateia e deixou uma mensagem."Quero deixar, em nome de todos, uma promessa de que tudo faremos no máximo da nossas forças para lutarmos juntos contra tudo e contra todos", prometeu.

