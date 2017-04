Kléber afunda aflito Tondela

O que achou desta notícia?







Golos no início (15’) e no fim do jogo (90+1’), ambos marcados de grande penalidade por Kléber a castigar faltas cometidas por Cláudio Ramos, deixam o Tondela com um pé na II Liga e tranquilizam o Estoril, que já está a oito pontos dos lugares de descida.O jogo foi pobre. Wagner foi o espelho da equipa do Tondela. Muita vontade mas pouco discernimento, com sucessivas perdas de bola. Uma delas acabou por permitir o contra-ataque da equipa da zona de Lisboa que acabou com Kléber na cara de Cláudio Ramos, que fez falta.Depois do golo de penálti, a equipa beirã subiu de rendimento. O desespero fez Pepa lançar o central Pica (65’) para o ataque. Mas não foi feliz. O Estoril, sem mostrar grande futebol, voltou a marcar de penálti, já no fim, por Kléber.