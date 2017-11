Vitória de Guimarães 0 - 1 Benfica

Acompanhe ao minuto jogo da 11ª jornada da I Liga.

17:10

41' - Celis recupera a bola no meio-campo do Benfica e solta para Heldon, mas o cruzamento não sai. Dá canto para a equipa da casa.



35' - Raphinha sai mal tratado de disputa de bola com Luisão e é retirado do relvado para ser assistido.



34' - Susto para o Guimarães. Diogo Gonçalves remata à entrada da área e não falha por muito. Jogada nasce de um lance estudado, na marcação de um canto.







33' - Diogo Gonçalves tenta a sua sorte, mas o remate sai fraco e Miguel Silva agarra.



28' - Heldon é derrubado por Fejsa à entrada da área do Benfica. Artur Soares Dias manda seguir, mas parece ter havido falta do sérvio.



26' - Grande pormenor de Pizzi, a soltar Diogo Gonçalves com um toque de calcanhar. A jogada não tve continuidade mas o gesto foi muito aplaudido pelos milhares de benfiquistas que estão em Guimarães.







24' Grande jogada do Vitória. Tallon liberta Francisco Ramos pela direita, e só o corte providencial de Luisão evita males maiores para a sua baliza.



22' - Golo do Benfica. Grande entendimento entre André Almeida e Krovinovic, com o lateral a centrar com conta, peso e medida para Jonas, que só teve de encostar.







19' - Raphinha tem incursão perigosa pela esquerda do ataque do Guimarães, mas centra para as mãos de Svilar.



16' - Cruzamento para a área vimaranense na cobrança do livre é travado por falta atacante de Jonas.