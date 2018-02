Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Krovinovic parado até início da próxima época

Rui Vitória impôs operação de croata em Espanha.

Por Mário Figueiredo | 08:47

Rui Vitória impôs ao Benfica que Krovinovic fosse operado em Espanha, intervenção que aconteceu esta terça-feira em Madrid e que afasta o croata dos relvados até ao final desta época (só volta no início de 2018/19).



Segundo apurou o CM, o treinador resolveu colocar-se ao lado do médico espanhol Lluis Til, responsável clínico do futebol do Benfica, que queria a operação em Espanha, contrariando as indicações do médico António Martins, que preferia Portugal.



Tal como o CM noticiou, António Martins chegou a ameaçar deixar a Luz, onde trabalha há largos anos, se o médio fosse operado em Espanha. Foi necessária a intervenção de Luís Filipe Vieira para que Martins reconsiderasse a sua posição.



O CM sabe ainda que a recuperação do jogador está a suscitar divisões no departamento médico das águias. Há especialistas que defendem que deve ser feita em Espanha por quem operou o jogador e outros advogam que terá de ser feita no Seixal.



Krovinovic, de 22 anos, foi operado ao ligamento cruzado anterior do joelho direito pelo médico espanhol Pedro Guillén na clínica Cemtro, em Madrid. O futebolista lesionou-se no jogo com o D. Chaves, que se realizou a 20 de janeiro (3-0).



Contactado pelo CM, o Benfica remeteu para o comunicado do departamento médico em que dá conta da operação.



Seis jovens do Benfica B no treino da equipa

Florentino Luís, Francisco Ferreira, João Félix, Gedson Fernandes, Willock e Keaton Parks foram as novidades de Rui Vitória no treino de ontem. Ausente esteve, além de Krovinovic, o argentino Salvio, que recupera da lesão no joelho direito.



Ontem, Jardel foi homenageado pelos 200 jogos ao serviço do Benfica: "Nem nos melhores sonhos pensei fazer 200 jogos num clube com a grandeza do Benfica", disse à BTV. Já Grimaldo, que tem 50, aponta já "aos 100 jogos".