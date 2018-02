Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lacazette é operado ao joelho

Arsenal desfalcado entre quatro a seis semanas.

18:09

O futebolista internacional francês Alexandre Lacazette estará fora dos relvados "entre quatro a seis semanas", depois de hoje ter sido operado ao joelho direito, anunciou o clube londrino.



Lacazette efetuou uma "artroscopia ao joelho esquerdo na manhã de hoje, em Londres", refere o clube, acrescentando que a intervenção "foi um sucesso" e que o jogador só deverá regressar dentro do prazo de um mês a mês e meio.



A operação a Lacazettte surge num momento em que o francês tinha perdido a titularidade na equipa de Arséne Wenger, com a chegada ao clube no mercado de inverno da 'estrela' gabonesa Aubameyang.



O Arsenal segue na liga inglesa de futebol fora dos lugares europeus, no sexto lugar, a distantes 27 pontos do líder Manchester City.