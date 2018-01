Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lágrimas e revolta no balneário do Sporting

Empate gera onda de tristeza na equipa leonina, que pretende dar uma resposta positiva frente ao FC Porto na próxima quarta-feira.

Por Mário Figueiredo | 09:51

Vários jogadores do plantel do Sporting não contiveram a revolta nem as lágrimas após o empate em Setúbal (1-1), no balneário, apurou o Correio da Manhã.



Além dos atletas, também o treinador Jorge Jesus ficou visivelmente agastado com a situação, pois tinha o jogo controlado e num lance fortuito a equipa acabou por ceder dois pontos, já em tempo de descontos.



O sentimento geral foi de revolta e apreensão. Houve jogadores que não contiveram as lágrimas e o mais expressivo foi Fábio Coentrão, ainda no relvado, com impropérios ao árbitro e murros na cobertura do banco de suplentes, tendo, inclusive, ficado a sangrar da mão.



Este sábado, o defesa recorreu às redes sociais para pedir desculpa e falar em "mágoa e revolta".



"Fomos à luta, não fomos felizes e isso deixou-nos revoltados. Vivo cada jogo como se fosse o último da minha vida. Não gosto de perder e, muito menos, quando é proibido fazê-lo. Quero ser campeão pelo meu Sporting. Senti-me frustrado e reagi como sou, autêntico e genuíno. Sou um homem e não uma máquina. O futuro é já na quarta-feira [FC Porto]", escreveu no Instagram.



Fábio Coentrão sem limitações nas mãos

Os leões ainda treinaram ontem, com os atletas utilizados no Bonfim a fazerem trabalho de recuperação. Coentrão não apresentou qualquer limitação nas mãos.



Jesus apostou na recuperação psicológica dos jogadores para o jogo de quarta-feira com o FC Porto, da Taça da Liga.