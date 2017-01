Lakers sofrem maior derrota da história

O descalabro continuou na segunda metade, com os Mavericks a fecharam o terceiro parcial com 35 pontos à maior (90-55), para acabarem por vencer por 49, depois de terem liderado por um máximo de 53.



Os 12 jogadores dos Mavericks marcaram pontos, sete na casa das dezenas, entre eles Justin Anderson, que liderou a equipa, com 19 pontos, enquanto Lou Williams foi o menos mau dos Lakers, ao apontar 15.



Os Los Angeles Lakers sofreram domingo a maior derrota da sua história na Liga norte-americana de basquetebol profissional (NBA), ao perderem por 49 pontos (122-73) no reduto dos Dallas Mavericks.A formação californiana, a segunda mais titulada da competição, tinha perdido por duas vezes por 48 pontos, primeiro com os vizinhos Clippers (142-94), a 06 de março de 2014, e depois com os Utah Jazz (123-75), a 28 de março de 2016."Não aparecemos para jogar, o que, honestamente, é frustrante", lamentou o treinador dos Lakers, Luke Walton, acrescentando: "O que mostrámos aqui não é o que somos".