Lateral prioritário no Benfica

André Almeida é única opção que dá garantias.

Por António M. Pereira e Filipe António Ferreira | 08:33

A temporada ainda nem sequer vai a meio e o Benfica já está no mercado para contratar um lateral-direito tendo em vista a próxima temporada, apurou o CM.



Depois de uma exaustiva avaliação aos jogadores que já pertencem aos encarnados para aquela posição, a estrutura chegou à conclusão de que contratar um defesa-direito que dê garantias a médio prazo é uma das prioridades. André Almeida é o titular e Douglas (emprestado pelo Barcelona) tarda a confirmar-se como alternativa.



Para a posição há ainda Alex Pinto (equipa B), que ainda não tem o andamento desejado para integrar a equipa principal.



Depois há Pedro Pereira (contratado na época passada à Sampdoria), que deve regressar a Itália na reabertura do mercado. Emprestado pelas águias no início da temporada ao Antuérpia, Aurélio Buta tem apenas 8’ esta época.



Desta forma, o Benfica está a analisar todas as possibilidades para reforçar a direita da defesa, o que até pode acontecer já em janeiro caso surja um bom negócio. Certo é que André Almeida é curto para um plantel que luta em várias frentes.



Águias insistem em demissão

O Benfica, através de uma publicação no site, volta a exigir que José Manuel Gião Falcato abandone o Tribunal do Desporto.



"José Manuel Gião Falcato, confesso fervoroso entusiasta do Sporting, é o árbitro do Tribunal Arbitral do Desporto que analisou e foi relator de processos que conduziram à despenalização de castigos aplicados ao presidente e ao diretor de comunicação... do clube do qual é adepto (...). Só há um caminho para um juiz em causa própria: o da demissão."



PORMENORES

Gabigol na porta de saída

O avançado brasileiro Gabriel Barbosa está de saída do Benfica na reabertura do mercado em janeiro. O jogador de 22 anos, emprestado pelo Inter de Milão ao Benfica, tem propostas da China mas deve regressar ao futebol brasileiro.



Recordações de Cardozo

"Cheguei à Europa e em Portugal têm-me como um ídolo. É realmente incrível. Muito mais do que sonhei", disse o paraguaio Óscar Cardozo, antigo jogador do Benfica, em entrevista ao programa ‘Rock and Gol TV’ do Paraguai.