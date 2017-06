Layún tem futuro incerto no FC Porto

Em 2015/16, o mexicano chegou ao FC Porto por empréstimo do Watford. Foi peça crucial na defesa dos dragões nas passagens de Julen Lopetegui, Rui Barros e José Peseiro. Na época seguinte foi contratado mas perdeu espaço na equipa.

Miguel Layún, defesa do FC Porto, ainda não sabe se vai ser opção para Sérgio Conceição na próxima temporada.O novo treinador dos azuis-e-brancos deverá apostar no lateral Rafa Soares (22 anos), que esteve em grande forma no período de empréstimo ao serviço do Rio Ave, e nas permanências de Alex Telles e Maxi Pereira. Desta forma, o mexicano tem a porta de saída aberta, até porque pretende ter mais minutos de jogo, ao contrário do que aconteceu na última época.O atleta de 28 anos tem como possíveis destinos o Inter de Milão, o Espanhol, o Sevilha e até mesmo o Barcelona, segundo a imprensa sul-americana. Durante o estágio da seleção mexicana na Taça das Confederações (enfrenta Portugal amanhã), Layún mostrou incerteza em relação ao seu futuro no futebol português. Uma boa prestação do defesa na competição pode valer uma mudança para outros palcos, pelo que a sua situação deverá ficar resolvida logo após o final da prova.