Layún tenta forçar saída do dragão

Lateral desagradado com falta de minutos. Quer ser opção para o selecionador mexicano.

Por Mário Morgado Ribeiro | 10:19

Miguel Layún não está satisfeito no FC Porto e está a tentar forçar a sua saída do Dragão, ainda neste mercado de transferências.



O defesa tem sido pouco utilizado por Sérgio Conceição - é, de resto, o jogador do setor defensivo com menos minutos nos azuis-e-brancos - e procura um novo desafio. Isto porque o mexicano também tem em mente a participação no Campeonato do Mundo na Rússia e quer ser opção para o selecionador Juan Carlos Osorio.



O destino de Layún pode passar pela Liga espanhola. O Bétis é o mais forte candidato e Lorenzo Serra Ferrer, vice-presidente do clube, já assumiu a vontade em contratar o lateral por empréstimo até final da temporada, com opção de compra. Segundo o dirigente do emblema sevilhano, Layún estaria interessado em mudar-se para Espanha.



Ainda no país vizinho, também Celta de Vigo e Deportivo da Corunha estão atentos à situação do jogador, assim como o Everton, de Inglaterra.