Lazio chamada a audição disciplinar por adeptos usarem imagens de Anne Frank

Federação considera que a ação teve "um intento antissemita claro" e constitui "comportamento discriminatório".

Por Lusa | 17:20

A Lazio foi esta terça-feira chamada a uma audição disciplinar pela Federação Italiana de Futebol, devido à utilização de imagens de Anne Frank pelos seus adeptos no mês passado, anunciou esta terça-feira o organismo.



No final da vitória caseira sobre o Cagliari, em 22 de outubro, por 3-0, os adeptos da Lazio, clube dos portugueses Nani, Pedro Neto e Bruno Jordão, encheram o estádio com imagens da jovem alemã de origem judaica que morreu no Holocausto, na qual vestia uma camisola do rival, a Roma.



Em comunicado, a federação considera que a ação teve "um intento antissemita claro" e constitui "comportamento discriminatório" por parte dos adeptos do clube romano.



O gesto dos adeptos foi criticado um pouco por todo o lado, o que levou à leitura de uma passagem do diário de Anne Frank em todos os jogos disputados em Itália na semana seguinte, além de um minuto de silêncio em honra das vítimas do Holocausto.