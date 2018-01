Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lazio multada por autocolantes com imagem de Anne Frank

No final da vitória frente ao Cagliari, em 22 de outubro, os adeptos atiraram para o relvado várias imagens da jovem diarista.

Por Lusa | 16:33

A Lazio foi esta quinta-feira multada pela Federação Italiana de Futebol (FIGC) em 50 mil euros, devido ao uso de imagens de Anne Frank atiradas por adeptos para o relvado depois de um jogo.



No final da vitória caseira frente ao Cagliari, em 22 de outubro, os adeptos atiraram para o relvado várias imagens da jovem diarista, que morreu no Holocausto, colocada por cima de uma camisola do rival dos 'laziale', a Roma, no que a FIGC considerou uma ofensa antissemita.



O clube conseguiu, ainda assim, escapar a dois jogos em casa sem adeptos, uma vez que argumentou ter tomado todos os passos possíveis para evitar futuros incidentes.



A federação considerou que as ações foram levadas a cabo por um pequeno grupo de adeptos, depois das ações terem levado a muitas críticas.



No fim de semana seguinte, foram lidas passagens do diário de Anne Frank em todos os estádios italianos, foi observado um minuto de silêncio pelas vítimas do Holocausto, e os jogadores da Lazio, pelo qual atuam os portugueses Nani, Bruno Jordão e Pedro Neto, vestiram camisolas com a cara da jovem diarista.