Adeptos e jogadores do Marselha agridem-se no relvado em Guimarães

Durante a tarde foram lançados petardos no centro histórico da cidade.

Por Lusa | 20:37

Os adeptos e os jogadores do Marselha envolveram-se esta quarta-feira em agressões no relvado do Estádio D. Afonso Henriques, antes do jogo para a Liga Europa de futebol entre a equipa francesa e o Vitória de Guimarães.



As agressões começaram cerca de 25 minutos antes do início do jogo da quarta jornada do grupo I, com alguns dos cerca de 500 adeptos franceses a invadirem o relvado a partir da bancada norte do recinto vimaranense, tendo começado a agredir alguns dos jogadores mais próximos, o que levou o resto do plantel a acorrer ao local.



Durante os confrontos, Patrice Evra, lateral-esquerdo internacional pela seleção francesa que tem sido alvo de críticas pelo rendimento que tem apresentado, atingiu um dos adeptos com um pontapé e, mal o confronto foi sanado, dirigiu-se de imediato com dois colegas para o balneário, não tendo depois constado do 'onze' inicial nem no banco de suplentes.



Alguns dos adeptos do Marselha tentaram ainda entrar em confronto com alguns dos vitorianos na zona ali próxima, mas foram travados pelas forças policiais e por alguns dos 'stewards'.



O Marselha, segundo classificado do grupo I com três pontos, e o Vitória de Guimarães, quarto e último com um, defrontam-se no estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Tamás Bognar, da Hungria.



