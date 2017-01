Leão bipolar mostra o melhor e o pior

Antes do intervalo, surgiu a contrariedade William, com a amostragem do cartão amarelo que o retira do clássico do próximo sábado. O que de forma alguma pode explicar o que aconteceu na segunda parte: um total desnorte que permitiu ao Paços de Ferreira marcar dois golos, ambos por Welthon, e acreditar que poderia reentrar na discussão do resultado. Foram dois golos, mas na verdade poderiam ter sido mais, tão fácil era chegar à baliza de Rui Patrício. Incompreensível. Valeu então o gigante holandês para sossegar Alvalade."No ballet é que não se pode pisar, porque a bailarina pode cair." Palavras de Jorge Jesus, treinador do Sporting, referindo-se ao cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao médio William Carvalho, que impossibilita o jogador dos leões de participar no clássico contra o FC Porto da próxima jornada, no Dragão, por acumulação de amarelos."Não joga o William, vai jogar outro. De certeza que vamos ter um bom jogo", disse."A equipa sente que, se não vencer, os níveis de confiança vão baixando. Forçam-nos a não ganhar. Temos de continuar o nosso caminho, mas a estrada está complicada porque nos obrigaram a isso", acrescentou, deixando uma crítica às equipas de arbitragem.-----Boa atitude coletiva da equipa do Sporting na primeira parte. A equipa entrou bem, acelerou, chegou ao primeiro golo e embalou para mais dois. Tão diferente do que iria acontecer na segunda metade.Não há outra forma de colocar a questão? Que raio de bicho terá entrado no balneário da equipa do Sporting ao intervalo? Aquilo na segunda parte foi medonho. O Paços só não chegou ao 3-3 porque não calhou...Excesso de rigor na amostragem do cartão amarelo a William, que o afasta do jogo com o FC Porto. O jogador do Sporting pisa o adversário, é certo, mas está claramente em atitude de contenção, a tentar evitar o choque. Bem na avaliação do lance da falta que pune o Paços com penálti (1-0).Análise dos jogadoresO leão continua a depender dos golos do holandês e o ‘matador’ sabe qual é o seu papel. Três oportunidades, dois golos. Já lá vão 16 na Liga. Foi para isto que foi contratado, certo?Decisivo. Três enormes defesas em momentos cruciais do jogo.Assistência para o primeiro golo de Dost e uma série de ‘piscinas’ no flanco.Atento, rápido e sempre bem posicionado. Mais um belo jogo.Não esteve ao nível de Paulo Oliveira. A dormir no primeiro golo do Paços de Ferreira.Eficácia nas tarefas defensivas. Clareza habitual a apoiar o ataque.Jogo de altos e baixos. Fez um passe genial para pôr Gelson na cara do golo e viu um cartão amarelo, que o afasta do clássico.Continua à procura da melhor forma. Abriu a contagem, de penálti, e foi poupado para o FC Porto.Voltou a fazer das suas. Pormenores de craque, um golo de se tirar o chapéu e uma série de bons cruzamentos. Como a equipa, caiu na segunda parte.O velho Bryan decidiu aparecer em Alvalade. Trouxe a tal visão de jogo e a classe por que os adeptos e Jorge Jesus suspiravam.Incomparável no último passe. Metade do primeiro golo do holandês é obra e arte do argentino.Compensa debilidades técnicas com atitude.Ficou a olhar no segundo golo do Paços.Estreia na Liga.