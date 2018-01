Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão contra sonho do Cova da Piedade na Taça

Jorge Jesus garante nunca ter sido obrigado a dizer nada contra a sua vontade.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:55

Jorge Jesus garante nunca ter sido obrigado a dizer nada contra a sua vontade, tanto ao serviço do Benfica, como agora no Sporting. Uma revelação que surge na sequência das polémicas declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, que acusou Rui Vitória de ser "um boneco comandado para aparecer de determinada forma em frente à comunicação social".



"Vocês sabem que aquilo que tenho a dizer, digo. Exatamente como disse o meu colega [Sérgio Conceição]. Já estou nisto há muitos anos", afirmou Jorge Jesus na antevisão do jogo dos quartos de final da Taça de Portugal diante do Cova da Piedade, hoje às 20h30, no Estádio do Bonfim.



O treinador dos leões fez questão de esclarecer as suas declarações no final do jogo com o Marítimo, no passado domingo, quando disse que "este ano é tudo Sporting e FC Porto".



"Na Taça da Liga, vamos defrontar o FC Porto nas meias-finais. Se passarmos na Taça de Portugal, vamos defrontar o FC Porto. No campeonato, o FC Porto está em primeiro. Portanto, o Sporting, e aqui entra também o Benfica, está a disputar com o FC Porto o título nacional. Reforçando o que disse na minha última conferência em relação ao que me foi perguntado", atirou.



Jesus não esconde a ambição de chegar à final do Jamor, mas sabe que pela frente está uma equipa com uma "motivação especial". "Depois de ter chegado onde chegou, pode sonhar em eliminar o Sporting."



"Fazer uma gracinha contra o Sporting"

"Sabemos que do outro lado está uma grande equipa, mas vamos procurar fazer uma gracinha contra o Sporting", disse Bruno Ribeiro, treinador do Cova da Piedade, na antevisão do jogo.