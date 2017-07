Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão de Jesus dá música em casa

Golo de Bas Dost só foi validado após o recurso às novas tecnologias.

Por Mário Figueiredo | 02:36

Um golo de Bas Dost permitiu ontem ao Sporting derrotar a Fiorentina, por 1-0, e conquistar o Troféu Cinco Violinos.



E este Sporting parece mesmo vocacionado para dar música em Alvalade. Depois da vitória sobre o Mónaco (2-1) na apresentação, foi agora a vez de bater a Fiorentina no ensaio geral para o arranque da Liga com o D. Aves, já no domingo (dia 6).



Jorge Jesus foi obrigado a mexer no eixo da defesa, devido à lesão de Mathieu e ao castigo de Coates, mas Tobias Figueiredo e o ‘adaptado’ William Carvalho corresponderam à altura. Mais, este foi o primeiro jogo da pré- -época em que os leões não sofreram golos.



Tobias mostrou alguma tremedeira. Entrou nervoso e até podia ter comprometido o triunfo. No entanto, os leões dominaram o jogo e Bruno Fernandes pôs o guarda-redes Sportiello à prova logo aos 5’.



Acuña também esteve perto do golo (22’) mas o remate saiu enrolado. Os leões dominavam e chegaram ao golo pelo inevitável Bas Dost, na sequência de um canto. Tobias estorvou a defesa contrária e a bola sobrou para o holandês que rematou à meia-volta. O juiz auxiliar anulou por suposto fora de jogo, mas o vídeo-árbitro repôs a verdade. O golo foi festejado um minuto depois, tempo da indecisão do árbitro. Os italianos acordaram e Hagi ainda obrigou Rui Patrício a grande defesa.



Na etapa complementar, as substituições acabaram com as rotinas existentes na equipa leonina. Os leões mantiveram o ascendente, mas sempre afastados da baliza contrária.



-----



Reforços em destaque



Piccini

Positivo:Está mais próximo do que Jesus exige. Boas arrancadas e cruzamentos perigosos para a área.

Negativo:Falta de consistência e discernimento em alguns lances. Entradas duras para falta em zonas proibidas.



Fábio Coentrão

Positivo:Cumpriu a defender, mas subiu menos do que Piccini. Duas arrancadas com classe com cruzamentos perigosos.

Negativo:Precisa de subir mais. A experiência ajuda-o a ganhar lances, mas tem de ser mais desequilibrador.



Battaglia

Positivo: Muito seguro a sair a jogar e no apoio aos centrais. Boas recuperações de bola e rápidos contra-ataques.

Negativo:Leva o esforço demasiado longe. Tem revelado algum desacerto nos remates à baliza.



Bruno Fernandes

Positivo: É o maestro da equipa de Jesus. Recuperador de bolas e passes a rasgar a defesa adversária.

Negativo:Uma ou outra perda de bola comprometedora. Falta de convicção nos remates à baliza.



Acuña

Positivo: Raça, determi-nação e pulmão. Grande arrancada para o remate de Bruno Fernandes aos cinco minutos.

Negativo: Falta instinto matador. Tem um remate em rosca, após uma boa assistência de Bas Dost. Um golo perdido.