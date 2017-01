Leão de Jesus perde cabeça no Bonfim

O que achou desta notícia?







Acabou da pior forma a participação do Sporting na Taça da Liga, um objetivo de época declarado em Alvalade por técnico e presidente. Apesar de realizarem uma exibição sofrível, os leões chegam ao minuto 90+2 com um resultado (empate 1-1) que assegurava a passagem à ‘final four’ da competição. Mas o mais importante e decisivo momento do jogo ainda haveria de caber nos 60 segundos em falta. Um polémico lance dentro da área do Sporting, com o defesa Douglas a tocar perna com perna em Edinho, seguido de queda teatral deste, cria hesitação no árbitro Rui Oliveira. Quando o tempo da decisão já parecia esgotado, o juiz decreta penálti (decisão parece ter chegado do juiz de linha). Um fósforo em palha no destempero dos jogadores do Sporting. Edinho, frio, cobra o castigo. Fim da linha para os leões, que voltam a rodear o árbitro num cerco em que também Jorge Jesus entra. Só dez minutos após o final do jogo o trio do apito abandona o relvado, sob proteção policial.O lance ao qual o Sporting se expôs castiga a forma ociosa e indolente como a equipa abordou o jogo. Foi inferior na primeira parte, ficou em desvantagem, esboçou a reação na segunda metade, já sem os ineficazes Ruiz e Markovic em campo. Gelson entra e corre, mas não contagia os colegas. Mesmo sem dinâmica, o empate chega, por Elias, a coroar... uma péssima exibição. O leão parecia a salvo. Sai de jogo outra nulidade, Castaignos, para entrar André. Tem duas perdidas inexplicáveis, que comprometem qualquer tentativa dos leões de explicar o que aconteceu com a decisão do árbitro.