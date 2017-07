Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão de Jesus sofre novo chumbo em teste

Esquema de três centrais foi um doce para os vitorianos. Aos 25’, 0-2 e Coates expulso.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Jorge Jesus quis aproveitar o encontro de ontem com o V. Guimarães para voltar a testar o esquema com três centrais. Dizer que correu mal é um eufemismo. Aos 25’, a partida já estava praticamente perdida e Coates expulso. O melhor dos leões só se viu com a equipa reduzida a dez unidades, mas, no final de contas, deu prejuízo, e dos grandes, para o Sporting.



Depois das boas indicações com o Mónaco (vitória, 2-1), Jesus deixou de fora pedras como Coentrão, Alan Ruiz, Bas Dost, Piccini ou Mathieu (os dois últimos com problemas físicos). Pôs o onze em 3x4x3, sendo o setor recuado constituído por Tobias, Petrovic e Coates e, mais à frente, com Jonathan à esquerda e Bruno César à direita. Ingredientes para 25 minutos de puro terror.



Primeiro, Estupiñán aproveitou o espaço e bateu Beto com um tiraço de fora da área. Depois, foi Hurtado a atirar para o segundo, tirando partido de um falhanço incrível de Jonathan. Para piorar o cenário, Coates adormeceu com a bola nos pés e, já sem ela, travou Estupiñán - sublinhe-se: promete muito este reforço do V. Guimarães - , que ficava isolado. Falta e vermelho para o central.



Jorge Jesus dispôs aí a defesa a quatro e o Sporting logo cresceu, apesar da inferioridade numérica. Iuri Medeiros deu nas vistas com boas arrancadas e Doumbia apenas pecou na finalização, com muito mérito para Miguel Silva, guardião que executou defesas fantásticas.



Para a segunda parte, mais reforços para o campo - Fernandes, Battaglia e Acuña, com de Gelson e Patrício - e o Sporting a empurrar o V. Guimarães para a sua área. Acuña até esteve perto do golo, após centro de Gelson, mas voltou a surgir Miguel Silva. Mesmo quando o guardião vitoriano era ultrapassado, a bola não entrava, como aconteceu aos 63’ por Doumbia, após passe nota 10 de Podence.



O golo viria a aparecer, mas do outro lado: Raphinha - boa exibição - aumentou o prejuízo final dos leões em Rio Maior.



Jesus: "Tive de inventar na defesa"

Jorge Jesus admitiu, no final do encontro com o V. Guimarães, que teve de inventar na estrutura da equipa devido à falta de jogadores, principalmente na defesa leonina.



"Hoje tenho de dizer que tive mesmo de inventar. Não tinha laterais disponíveis, a expulsão do Coates obrigou-me a colocar o João Palhinha a defesa-central, uma posição onde não tem qualquer experiência", confessou o técnico leonino.



Quanto à derrota, Jesus desvalorizou e deixou a promessa para a nova época. "Na pré- -época, os resultados são o que menos importa. O importante é dar conteúdo à equipa e vamos estar na máxima força para dia 6 no início do campeonato", garantiu o técnico.



Octávio responde a Rodrigues

Octávio Machado, ex-diretor do Sporting, respondeu a Pedro Madeira Rodrigues (ex-candidato à presidência) depois de ser acusado de "lacrau e um bufo". "Sou incapaz de dar um pontapé a um cão morto mas como este parece que ainda ladra aconselho-o a ir a um veterinário."