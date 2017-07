Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão de raça bate Mónaco em Alvalade

Bruno Fernandes e Bas Dost foram responsáveis pela festa de apresentação dos leões aos adeptos em Alvalade.

Por Mário Figueiredo | 09:15

O Sporting apresentou-se ontem aos adeptos em Alvalade com um triunfo, por 2-1, sobre o Mónaco, numa partida em que a equipa de Jesus mostrou raça e determinação.



Jorge Jesus manteve-se fiel ao 4x4x2. Fez entrar Rui Patrício e Gelson Martins, mas apostou nos médios Battaglia e Bruno Fernandes em detrimento de William e Adrien. Um sinal que estes dois jogadores podem mesmo estar de saída do clube.



Quem fez a sua estreia foi Acuña, jogador contratado ao Racing Avellaneda por 9,6 milhões de euros. Mostrou determinação e faro de golo. Até ajudou Fábio Coentrão a defender.



E foi o argentino que podia ter aberto o marcador, mas Subasic defendeu.



O Mónaco, com os pesos pesados Falcão e Mbappé, também dificultaram a vida à defesa leonina. Até marcaram um golo por Rony Lopes, mas o videoárbitro acabou por anular devido a um fora de jogo de Kongolo.



Um lance que desorientou os monegascos. Os leões aproveitaram e chegaram à vantagem por Bruno Fernandes (32’), após uma assistência de Bas Dost.



Os leões mostravam-se certinhos na defesa (sofreram golos em todos os jogos) e ampliaram a vantagem por Bas Dost, na sequência de um canto de Acuña.



Após o intervalo, os leões mantiveram um ligeiro ascendente, mas sofreram o golo de Carrillo, após uma falha escandalosa de Tobias Figueiredo.