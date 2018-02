Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão dorme em avião de luxo

Aeronave transformada com bancos-cama para permitir um maior descanso até Astana.

Por Mário Figueiredo | 09:47

O Sporting está a preparar até ao mais pequeno pormenor a viagem a Astana, contando com um avião com bancos-cama para que os jogadores possam dormir durante a longa viagem (8h00).



A viagem, de 6164 km, vai ser feita num voo charter, num avião com o máximo conforto, adaptado, com as mordomias da classe executiva, de forma a que os jogadores cheguem a Astana frescos e prontos a treinarem.



Os leões partem esta noite, pelas 21h30, e chegam ao destino cerca de oito horas depois. Como o fuso horário é de seis horas, o plantel leonino vai chegar ao Cazaquistão perto das 12h30 locais, tendo o treino de adaptação à arena de Astana sido marcado para as 18h00 (meio-dia em Portugal).



No entanto, a viagem não é o único problema que se põe aos leões. Para quinta-feira, dia do jogo (16h00), está prevista uma temperatura a rondar os 15 graus negativos.



O Sporting vai aproveitar o voo charter, sem limite de carga para a bagagem, para levar, além do equipamento habitual, que inclui até a comida, gorros, collants de licra, luvas, casacos de penas e fatos de treino mais quentes para fazer face às temperaturas negativas.



Contudo, o frio não é o motivo de maior preocupação para os leões, pois vão diretos do aeroporto para o conforto do hotel e depois para o estádio para treinar e, depois, jogar. O palco do embate de quinta-feira com o Astana é um estádio moderno. Tem uma cobertura amovível e é climatizado, pelo que a temperatura dentro do recinto será bem mais agradável do que no exterior.



Os leões defrontam o Astana em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O Sporting é uma das equipas que caíram da Liga dos Campeões, enquanto os cazaques ficaram no segundo lugar do Grupo A, atrás do Villarreal. A segunda mão é disputada no dia 22, em Alvalade.



PORMENORES

FC Porto: 23,7 milhões

Os dragões já arrecadaram 23,7 milhões de euros na sua campanha na Liga dos Campeões, fruto do apuramento para a fase de grupos: 12,7 milhões de euros, cinco milhões (três vitórias e um empate) e seis pela passagem aos oitavos de final.



Quartos valem mais 6,5 M€

A passagem aos quartos de final vai render mais 6,5 milhões de euros ao FC Porto, mas para isso terá de ultrapassar os ingleses do Liverpool.



Leões ‘milionários’

O Sporting caiu para a Liga Europa, mas amealhou 18,7 milhões de euros. A presença no play-off da Champions rendeu 2 milhões, 12,7 milhões pela fase de grupos e 3,5 milhões por duas vitórias e um empate. A Liga Europa valeu meio milhão.



Oitavos da Liga Europa

Se o Sporting ultrapassar o Astana soma mais 750 mil euros, os quartos valem um milhão e as meias 1,6 milhões. O vencedor ganha 6,5 milhões e o finalista vencido fica-se pelos 3,5.