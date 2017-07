Leão empata no primeiro teste

Um golão de André Sousa surpreendeu o leão que acabou por empatar por Leonardo Ruiz.

Por Mário Figueiredo | 08.07.17

O Sporting teve uma falsa partida nos jogos (mais a sério) da pré-época com um empate com o Belenenses (1-1), ontem no Algarve. Mas nem tudo foi negativo para Jorge Jesus, que viu a equipa reagir já com os jovens da formação em campo.Os leões entraram bem na partida. Um sistema 4x4x2, com uma equipa que incluiu os reforços Piccini, Battaglia e Matheus Oliveira, permitiu à equipa de Jesus dominar a partida. Piccini e Petrovic (no lugar de William) mostram-se a um bom nível. Mas havia mais caras novas. Iuri Medeiros com o seu futebol de rua e Gelson Dala ajudavam a agitar a partida. Na frente, Bas Dost é titularíssimo, mas ontem esteve muito longe da baliza e do perigo.O Sporting até esteve perto do golo, através de um cabeceamento de Matheus Oliveira, mas a bola embateu em Battaglia, que estava no chão junto à linha de golo (11’). A defesa revelou alguma tremideira, mas era improvisada. Piccini é o único com lugar garantido. André Geraldes voltou a ser adaptado à lateral esquerda, depois da dispensa de Fábio Coentrão para este jogo. Dos centrais Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo, apenas um deverá ficar no plantel.Num lance contra a corrente do jogo, o Belenenses colocou-se em vantagem. A passividade da defesa leonina em matar o lance foi fatal. Tandjigora recuperou uma bola, deu para Diogo Viana, que cruzou atrasado para o remate de primeira de André Sousa, que ainda embateu na trave antes de entrar na baliza de Azbe Juz.Os leões reagiram, mas só chegaram ao empate já com uma revolução da equipa. Leonardo Ruiz, que substituiu Bas Dost, aproveitou uma assistência de Petrovic e após um bom domínio de bola rematou para o 1-1. As nove mudanças na equipa leonina retiraram-lhe a identidade. Jesus acabou o jogo a testar um sistema de três centrais (Domingos Duarte, Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo).