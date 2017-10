Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão encanta frente ao D. Chaves

Bas Dost fez três golos e Acuña marcou dois, num jogo em que o juiz, mesmo após o recurso ao vídeo-árbitro, não assinalou um penálti.

Por Mário Figueiredo | 01:48

O Sporting goleou ontem o D. Chaves (5-1) com um hat-trick de Bas Dost e um bis de Acuña, mantendo a pressão sobre o líder FC Porto, que soma mais dois pontos.



Jorge Jesus procedeu a apenas uma alteração em relação à equipa que defrontou a Juventus (2-1) na quarta-feira para a Champions. Tirou Battaglia, fez recuar Bruno Fernandes e colocou Podence no apoio a Bas Dost. Uma mistura explosiva que estilhaçou por completo a equipa flaviense, que nunca se encontrou na partida.



Os leões entraram em campo conhecedores da vitória do Benfica sobre o D. Aves (3-1) minutos antes. A margem de erro era nula até porque o líder FC Porto tinha goleado na véspera o P. Ferreira por 6-1. E a resposta da equipa de Jorge Jesus foi cabal. Dominou sempre o jogo, com os jogadores a demonstrarem boas dinâmicas entre si. O primeiro golo chegou pelo inevitável Bas Dost (6’) na sequência de um canto de Bruno Fernandes.



Tinha iniciado o pesadelo dos flavienses e uma noite com nota artística para os pupilos de Jorge Jesus. A estrela maior foi o goleador Bas Dost, que acabou com um jejum que durava já desde 8 de setembro (vitória sobre o Feirense por 3-2). O holandês apanhou-lhe o gosto e nove minutos depois voltou a festejar novo golo, desta feita a passe de Podence.



O meio-campo leonino pressionava a zona de construção dos flavienses que foram inofensivos na primeira parte. Podence e Gelson Martins continuavam o seu festival de passes e toques de classe. E foi Gelson quem assistiu Acuña no 3-0.



Na etapa complementar, o leão manteve a pressão. Contudo, assistiu-se a uma ligeira reação dos flavienses. A equipa de Luís Castro chegou a incomodar Rui Patrício, mas ao estender-se no terreno gerou espaços na defesa que foram aproveitados pelo Sporting.



Dava para tudo e até Bas Dost fazia uma assistência para o segundo golo de Acuña. Mas a noite era de Bas Dost que completou o hat-trick com um cabeceamento a passe de Piccini. Alvalade cantava por Bas Dost.



Já nos descontos, Davidson reduziu para 5-1, numa jogada individual onde a passividade de Bruno César e o medo de Mathieu em fazer penálti facilitaram a tarefa do flaviense.



Um triunfo justo, num jogo em que o árbitro Rui Costa dá amarelo a Gelson por simulação, quando o extremo sofreu falta para penálti. Recorreu ao vídeo-árbitro e manteve a decisão que foi claramente errada.