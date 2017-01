Leão falha ataque a rival

Nos últimos minutos, o leão foi para a frente, ganhou alguns livres, mas a referência Bas Dost já não estava em campo.



Na 2ª parte, o Sporting dominou e chegou ao 2-1, numa grande jogada: Bruno César meteu na área para André, que centrou atrasado para Bas Dost, com um toque subtil, bater Ricardo. O Sporting recuou e Jesus trocou Bas Dost por Paulo Oliveira, já que Semedo tinha sido bem expulso. O Chaves adiantou um pouco as linhas, mas sem criar grande perigo. Até que Coates cortou um passe vertical, a bola sobrou para Fábio Martins, que atirou para a baliza e... 2-2. Rui Patrício, adiantado, ficou a olhar para a bola.Nos últimos minutos, o leão foi para a frente, ganhou alguns livres, mas a referência Bas Dost já não estava em campo.

O Sporting empatou (2-2) ontem em Chaves e desperdiçou a oportunidade de se aproximar do Benfica, que, na Luz, também empatou (3-3), com o Boavista. O segundo golo dos flavienses foi apontado no minuto 87, num grande remate de Fábio Martins, que apanhou Rui Patrício adiantado, depois de um corte de Coates. No cômputo geral, o Sporting dominou, mas mostrou uma confrangedora falta de imaginação, só atenuada pela classe de Bas Dost nos lances dos golos.O jogo começou com o Sporting a ter bola e o D. Chaves a marcar: Alan Ruiz fez um mau passe no ataque, a bola chegou a Perdigão, que, sem oposição, já que Bruno César estava adiantado, centrou para Rafael Lopes se antecipar a Esgaio e cabecear certeiro. Os leões responderam com um remate por alto de Bas Dost, na área, após centro de Bruno César. Tinham passado sete minutos.Seguiram-se largos momentos de mau futebol do Sporting, que tinha bola mas não criava perigo e falhava inúmeros passes. Já os flavienses, seguros a defender e rápidos a contra-atacar, pregaram vários sustos à defesa adversária. Num deles (31’), Fábio Martins escapou-se a Esgaio na esquerda e entrou na área. No cara a cara com Rui Patrício, atirou cruzado, muito perto do poste esquerdo. O Sporting reagiu bem e a bola começou a entrar na área contrária, embora sem incomodar muito Ricardo. A exceção foi um centro de Gelson para Bas Dost se antecipar aos centrais locais e cabecear picado para o 1-1.