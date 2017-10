Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão faz tremer a ‘Juve’

A equipa de Jesus foi capaz de emperrar e até dominar a ‘máquina’ italiana na 1ª parte, mas após o intervalo não manteve a pedalada.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Sporting empatou (1-1) ontem em Alvalade com a Juventus e continua na luta pelo apuramento para os ‘oitavos’ da Champions, embora as hipóteses sejam escassas. Frente ao poderoso conjunto italiano, o leão teve duas caras: uma na primeira parte em que teve períodos em que dominou e até chegou à vantagem; outra após o intervalo em que foi dominado e sofreu naturalmente o golo do empate.



O encontro começou com cinco minutos de intenso domínio da ‘vecchia signora’, sem, contudo, criar perigo. Depois, a equipa de Jorge Jesus passou a jogar taco a taco e, no minuto 11, teve a primeira ocasião de perigo, num remate frontal, perto da área, de Bruno César, que saiu por cima da barra.



Na segunda oportunidade, o Sporting marcou: Gelson, na direita, entrou na área, tirou Chiellini da frente e atirou rasteiro; Buffon esticou-se e defendeu para uma zona onde apareceu Bruno César a faturar. A ‘Juve’ respondeu de imediato: centro de De Sciglio para Khedira, de cabeça, fazer a bola passar perto do poste direito. André Pinto ficou a olhar para o alemão.



Até ao intervalo, o jogo continuou repartido, sem que Buffon ou Rui Patrício tivessem trabalho digno desse nome. O Sporting, porém, dava nas vistas pela forma como emperrava o poderoso adversário e partia para o ataque, de cabeça bem levantada e a falhar poucos passes. Só perto da área é que as coisas se complicavam: havia sempre um toque a mais ou um remate desadequado.



Na 2ª parte, o Sporting entregou o domínio da partida à ‘Juve’ e apostou no contragolpe. Teve duas boas oportunidades: numa delas, Gelson perdeu tempo de remate, após uma longa correria pelo centro; na segunda, outra vez com Gelson a participar, Bas Dost tocou para Bruno César, sem oposição e em zona frontal, atirar ao lado.



Já a ‘Juve’ teve bola e até chegar ao empate cercou a área adversária. Rui Patrício fez duas enormes defesas a remates de De Sciglio e Higuaín. Nada pôde fazer quando Higuaín, isolado por Cuadrado, não falhou. Na parte final, o leão foi para o ataque e encontrou pela frente o habitual ‘ferrolho’ italiano.



ANÁLISE

1ª parte do Sporting

O Sporting entrou mal, mas a partir dos cinco minutos foi capaz de bater o pé à Juventus, através de uma pressão alta e com poucos passes falhados. Justificava-se, pois, que fosse para o intervalo a ganhar.



2ª parte do Sporting

O Sporting apostou no contra-ataque, no segundo tempo. Teve duas oportunidades, é certo, mas também é verdade que dar o controlo da partida à poderosa ‘Juve’ teria os seus custos. E teve - um empate.



Demasiados erros

O francês Clément Turpin cometeu vários erros, ao não marcar faltas evidentes, tanto de jogadores do Sporting como da Juventus. Facto importante: não teve influência no resultado final.



"Positivo foi a grande exibição do Sporting"

Jorge Jesus não escondeu a satisfação pela qualidade de jogo do Sporting no duelo com a Juventus. "Tivemos momentos do jogo em que se notou inexperiência para lutar contra os melhores, mas o positivo é a grande exibição que o Sporting fez, contra uma equipa que não é preciso adjetivos para a qualificar", disse o técnico leonino.



Jesus acredita que a reputação do Sporting subiu depois do encontro com os italianos. "O que queríamos era ganhar, mas o Sporting sai daqui reforçado em termos de imagem para o mundo todo e o prestígio vai crescendo", referiu o treinador, deixando elogios ao lateral Ristovski. "Esteve bem no aspeto defensivo".