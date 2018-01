Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão goleador com três de Bas Dost

Sporting cresce na segunda parte e mete o Marítimo no caldeirão.

Por Mário Pereira | 01:30

Festim de golos em Alvalade e show de Bas Dost. O Sporting regressou às vitórias e às boas exibições, após o apagão no dérbi, e venceu de forma tranquila uma macia equipa do Marítimo.



Os madeirenses até podiam ter marcado primeiro, aos 18 minutos, quando Diney Borges falhou escandalosamente um golo na cara de Rui Patrício. Mas ficaram-se por aí os intentos da equipa, que até final nunca mais foi autorizada a deitar a cabeça de fora. Ao ponto de parecer uma equipa vulgar, que em outras ocasiões, nesta época, já mostrou que não é.



Pouco depois do susto, o Sporting chegou ao 1-0. Um passe longo de Coates a solicitar a velocidade de Gelson bastou para criar o desequilíbrio. No sítio certo, Bas Dost limitou-se a desviar. Abria ali um pequeno compêndio de eficácia, de sentido prático do jogo, da dimensão pragmática que deve ter um ponta de lança. Fazer tudo parecer simples. Isso, por vezes, é o mais complicado.



Até ao intervalo, o jogo até foi um pouco arrastado. O Sporting limitava-se a jogar q.b. e isso parecia chegar e sobrar. Com linhas muito juntas, a equipa leonina impedia o Marítimo de ter bola. E isso garantia desde logo tranquilidade a Rui Patrício.



Na segunda metade, a equipa madeirense chegou a dar a ideia de vir um pouco mais atrevida. Uma ilusão, face à elevada rotação do futebol do Sporting, que neste jogo foi sempre em crescendo. Fábio Coentrão parece um jovem de sangue na guelra, Bruno Fernandes é um diamante na arte de criar situações de golo (mesmo tendo ontem jogado um pouco mais recuado) e nem as complicações de William Carvalho, que às vezes parece que anda a fazer um frete, evitaram a cavalgada leonina para a goleada.



Bryan Ruiz regenera-se com um golo e depois a bola decide voltar a mostrar que é amiga e gosta de ir ter com quem sabe o que lhe fazer: Bas Dost. Sempre com Fernandes por trás.



Bom jogo do Sporting, adornado por segunda parte de luxo, na ressaca de uma fraca prestação e má imagem deixadas na Luz, no jogo com o Benfica, quatro dias antes.



ANÁLISE

Coentrão, quem diria?

Bas Dost fez um hat-trick. Bruno Fernandes enche o campo (magnífico passe para o 2-0). Mas quem empolga é Fábio Coentrão, que em Alvalade parece renascido para uma nova fase da carreira.



Marítimo vale mais que isto

A equipa madeirense deu ontem uma fraca imagem de si em Alvalade. Teve uma oportunidade para marcar, com o resultado em 0-0, e esbanjou--a. A partir daí nada mais se viu. Entregou-se e levou um cabaz cheio. Vale mais do que isto.



Erros mínimos, bom jogo

Não foi um jogo complicado para o árbitro Carlos Xistra. Transformou em pontapé de baliza um lance em que a bola esbarra na mão de Bas Dost dentro da área do Sporting. Não era penálti, porque o holandês até se encolhe, mas era pontapé de canto. E poupou nos amarelos a William Carvalho.