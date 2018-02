Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leão quebra gelo em 8 minutos

Resultado permitiu a Jorge Jesus gerir a condição física de alguns jogadores a pensar na partida de segunda-feira com o Tondela.

Por Mário Figueiredo | 01:35

Oito minutos de luxo permitiram ao Sporting virar o resultado e derrotar o Astana, por 3-1, dando um importante passo rumo aos oitavos de final da Liga Europa.



A equipa leonina até entrou mal no jogo. Lenta, desconcentrada e apática. Ainda os leões se adaptavam ao relvado sintético e à cobertura da Arena de Astana, quando os cazaques marcaram o golo. Após uma falta de Acuña, que ficou a discutir com o árbitro, Shitov marcou rápido e isolou Tomasov. Este antecipa-se a Coates e Piccini e remata para o 1-0. Patrício nada podia fazer.



O golo foi uma chapada no leão, que o fez acordar. Os jogadores começaram a trocar melhor a bola e a aproximarem-se com maior perigo da baliza, valendo as boas defesas de Eric a remates de Bryan Ruiz e Bruno Fernandes .



O Astana não deixou de procurar o golo, e valeu ao Sporting Rui Patrício. Em dia de aniversário (30 anos), o guardião quis fazer a festa e teve duas intervenções decisivas.



A equipa do Sporting cresceu após este lance. Doumbia ainda marcou um golo limpo, após uma defesa incompleta de Eric a cabeceamento de Coates, mas o árbitro anulou. Um duro golpe para Doumbia, que ainda frente ao Feirense tinha visto o vídeo- -árbitro anular-lhe injustamente um golo.



Na etapa complementar, a equipa de Jorge Jesus entrou transfigurada. Mais assertiva, aguerrida e disposta a dar a volta ao marcador. Um cruzamento de Piccini foi intercetado por Logvinenko com a mão. Penálti claro. Era preciso frieza na marcação e foi isso que Bruno Fernandes teve.



O leão acreditou na vitória e dois minutos volvidos Acuña cruza para o remate de Gelson Martins. Estava consumada a reviravolta.



O Sporting não levantou o pé. Manteve a pressão sobre o Astana e foi a vez de Doumbia marcar um golo, após assistência de Bruno Fernandes. Estava feito o resultado e dado um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Liga Europa.



A expulsão de Logvinenko (62’) ainda facilitou mais, mas os leões já só se limitaram a gerir. O Sporting conseguiu, pela primeira vez, dar a volta ao marcador num jogo das competições europeias, depois de ter estado a perder ao intervalo. O caminho está aberto para os oitavos, mas as contas só ficam fechadas no próximo dia 22, em Alvalade.



"O último jogo como presidente"

"Há um duplo sentimento. Sinto-me feliz pelo resultado, por ter voltado ao banco, onde estou ao pé do grupo. Também porque os resultados das nossas modalidades continuam pujantes. Mas ao mesmo tempo sinto-me triste porque possivelmente foi o último jogo que fiz como presidente do Sporting", disse esta quinta-feira Bruno de Carvalho na zona mista do Arena de Astana.



O presidente do Sporting voltou a deixar em aberto a possibilidade de deixar o clube, na assembleia geral de amanhã. Afirmou que "está em causa uma questão de gratidão e confiança" a quem trabalha 24 horas para o clube, acrescentando: "As pessoas não têm noção e por isso é lógico que, em vez de estar aqui eufórico como costumo estar após uma vitória, para mim é uma tristeza grande depois de todo o trabalho de cinco anos... Mas saindo, saio de cabeça erguida, com orgulho do trabalho que fiz", referiu o presidente dos leões.