Leões de Jesus recuam até cair

Entrada forte do Sporting resultou num golo com ajuda de Alex Sandro. Asneira de Battaglia no livre que dá o empate.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

O Sporting perdeu ontem uma belíssima oportunidade de conseguir pontos na casa da Juventus e assim lançar a dúvida sobre o apuramento para os ‘oitavos’. Uma entrada forte dos leões permitiu chegar à vantagem. Os italianos empataram de livre, mas só chegariam à vitória perto do final, quando Jesus já tinha apostado em segurar o resultado.



O técnico voltou a colocar Battaglia atrás de William, com Bas Dost a titular na frente, tendo Bruno Fernandes no apoio. A estratégia parece ter surpreendido a campeã transalpina e o início foi de controlo português, com apogeu aos 12’: Bas Dost segura para Fernandes, que vê Gelson a fugir pela direita. Alex Sandro deixou passar a bola e, como se não fosse bastante, ainda fez autogolo depois de o extremo do Sporting ter permitido a defesa a Gigi Buffon. 0-1. Arranque de luxo.



O golo acordou a ‘Velha Senhora’, que logo tomou conta da partida e empurrou a turma de Jesus para a defensiva. O setor recuado até estava a dar para os gastos, quando uma falta desnecessária de Battaglia à entrada da área deu a Pjanic um livre mesmo a jeito. Rui Patrício nem se mexeu. Tudo igualado.



A pressão até ao intervalo da Juventus nada alterou - uma bola ao poste - e a segunda parte voltou a demonstrar um leão com personalidade na defesa, a fechar todas as vias. Já a ofensiva era curta: Bas Dost não dava profundidade suficiente. Porém, Jesus decidiu mexer onde tudo estava bem. Colocou mais um trinco - Palhinha - e tirou Coentrão para meter Jonathan.



Deu tudo errado. Douglas Costa bailou e cruzou, Mandzukic antecipou-se ao lateral e fez o golo decisivo. Final infeliz.



ANÁLISE

Organização defensiva

Jorge Jesus tem culpas no resultado final, mas merece o elogio pela forma como montou a equipa e segurou, durante grande parte do encontro, a forte ofensiva italiana. Entrada fantástica da equipa em jogo, culminada com o autogolo de Alex Sandro.



Prejuízo começou no banco

A Juventus não estava a conseguir criar perigo na segunda parte, mas Jesus decidiu mudar a defesa. Jonathan entrou para fazer a diferença pela negativa. Já do lado da Juventus, do banco saltou Douglas Costa, que assistiu Mandzukic para o 2-1.



Dúvidas em lances na área

As imagens não são claras para uma conclusão definitiva na posição de Coates num lance em que um defesa da Juventus toca a bola com a mão na área. Foi marcado fora de jogo. Em cima do apito final, os leões reclamam outro agarrão. Benefício da dúvida.



"É possível. Ainda não estamos fora"

"Mais uma vez o Sporting mostrou que sabe jogar contra as grandes equipas e que tem uma organização defensiva superior. Acabámos por ser batidos devido a um excelente golo de livre do Pjanic e de um lance em que há um aproveitamento de um erro defensivo", disse Jorge Jesus.



O técnico do Sporting explicou depois que quando o segundo golo da Juventus surgiu, a sua equipa estava melhor. "Até fisicamente, pois eles estavam a dar sinais de alguma fadiga. Na fase em que conseguimos dividir o jogo acabámos por levar um golo. Contra o Barcelona foi um autogolo e agora assim. Estes eram pontos importantes para nós e com eles tínhamos mais possibilidades de seguir em frente."



Jesus acredita na qualificação para a fase seguinte da prova. "É possível. Ainda não estamos fora. Podemos ganhar à Juve em casa."