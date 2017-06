Leão tem Acordo com Dória



E é aqui que reside uma divergência entre o treinador e o presidente. Bruno de Carvalho entende que Dória pode também ser um investimento de futuro. Custa 5,5 milhões de euros, mas poderá ser vendido por mais devido à elevada margem de progressão.



Os leões aguardam agora uma resposta do Marselha, sendo que não vão aumentar a proposta. Dória surge também como uma alternativa a Mathieu (Barcelona). O francês é o defesa-central desejado por Jorge Jesus. Tem 33 anos e pode chegar a custo zero, mas o salário ronda os dois milhões de euros líquidos por temporada.

Video Leão tem Acordo com Dória Central vai ganhar 1,5 milhões por ano, mas ainda falta convencer o Marselha.

O Sporting já aceitou as condições salariais do defesa-central brasileiro Dória, mas esbarra na intransigência do Marselha em ceder o jogador por menos de oito milhões de euros.Segundo o CM apurou, os leões já têm tudo acertado com o jogador e aumentaram a primeira proposta, estando agora dispostos a pagar 5,5 milhões de euros ao Marselha.Contudo, o clube francês está a pedir oito milhões de euros, menos dois do que pagou ao Botafogo em 2014, de forma a amortizar o investimento feito no jogador, que aufere cerca de 1,5 milhões de euros líquidos por temporada.