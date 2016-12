Leicester distribui 30 mil máscaras de Vardy

Sendo assim, Vardy, que costuma fazer dupla com o argelino Slimani (ex-Sporting) no ataque dos 'foxes', vai falhar as partidas com Everton e West Ham (31 de dezembro), ambas em casa, e com Middlesbrough (02 de janeiro), fora.



O Leicester ainda apresentou recurso junto da federação inglesa de futebol, mas o organismo confirmou o castigo de três jogos de suspensão ao avançado de 29 anos.Sendo assim, Vardy, que costuma fazer dupla com o argelino Slimani (ex-Sporting) no ataque dos 'foxes', vai falhar as partidas com Everton e West Ham (31 de dezembro), ambas em casa, e com Middlesbrough (02 de janeiro), fora.

O Leicester, campeão inglês de futebol, distribuiu esta segunda-feira pelas bancadas do King Power Stadium cerca de 30.000 máscaras com o rosto de Jamie Vardy, em protesto contra a suspensão de três jogos aplicada ao avançado.A iniciativa ocorre na receção ao Leicester ao Everton, jogo da 18.ª jornada da Liga inglesa, marcado para as 15:00, como contestação ao castigo que o proprietário do Leicester, o tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, considerou "injusto".Na última ronda, o internacional inglês foi expulso com um cartão vermelho direto no encontro com o Stoke City, ainda durante a primeira parte, devido a uma entrada violenta sobre o senegalês Mame Diouf. O jogo acabou empatado (2-2).